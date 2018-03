Scoppia un incendio in casa, tanta paura per un cane: tratto in salvo dai pompieri

Giovedì pomeriggio, intorno alle 17, i Vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata da parte di una donna residente a San Zaccaria, che segnalava come rientrando nella sua abitazione, in via Ariano Casadei, si fosse accorta che la casa era completamente invasa dal fumo. In brevissimo tempo i pompieri si sono precipitati sul posto con una partenza da Cervia, una da Ravenna, la botte e la scala: una volta entrati, i Vigili del fuoco hanno notato che la sala dove era presente un camino era effettivamente invasa dal fumo. L'incendio ha distrutto alcuni oggetti e mobili presenti nelle vicinanze del camino, tra i quali anche un pouf, e la fuliggine ha invaso tutta l'abitazione su entrambi i piani.

A far preoccupare la signora era però la presenza del suo cane all'interno della casa: il povero animale è stato subito tratto in salvo e, dal momento che aveva respirato un po' di fumo, è stato trasportato dal veterinario per i controlli del caso. Visto lo stato d'agitazione della donna, sul posto è intervenuto anche il personale del 118 con un'ambulanza, che ha poi trasportato l'altro proprietario - che aveva anche'egli inalato del fumo nel tentativo di spegnere le fiamme - all'ospedale per i controlli del caso: le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Una volta spente le fiamme, sul posto è rimasta la squadra dei pompieri di Cervia per gli ultimi controlli. Sul luogo per i rilievi di legge anche i Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima: da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'incendio sia scaturito dal fuoco nel camino, che non si era perfettamente spento, da cui sarebbe partita una scintilla che avrebbe poi intaccato un oggetto vicino. Al momento la casa, seppur non siano stati rilevati danni strutturali, non è abitabile per via del fumo che si è propagato nelle stanze.