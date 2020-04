Scoppia un incendio nel sottotetto di un'abitazione: grosso intervento dei Vigili del fuoco

Lunedì sera un incendio si è sviluppato all'interno di un'abitazione a Sant'Antonio di Ravenna. Intorno alle 20.30 ha preso fuoco la zona del sottotetto e della canna fumaria di una villetta di via Canal delle barche, al civico 30. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna con due partenze, la botte, la scala e il camion in supporto con bombole d'ossigeno. Nonostante i tanti mezzi dei pompieri, le fiamme hanno raggiunto anche il piano più alto dell'abitazione. All'interno della casa erano presenti i residenti, che sono usciti subito. Non si registrano feriti. Sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Foto Massimo Argnani

