Scoppia un incendio nell'appartamento: giovane trasportato in ospedale

Domenica mattina un ragazzo, poco prima delle 9, rientrando nel suo appartamento di via Cesarea è stato avvolto dai fumi provocati da un principio di incendio all'interno dell'abitazione. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme liberando l'appartamento da fumo e fuliggine, dichiarandolo poi inagibile. Le ipotesi al vaglio di Carabinieri e tecnici dei Vigili del fuoco, in merito a cosa possa aver causato l'incendio, sono diverse, da un corto circuito a una candela dimenticata accesa. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna per le cure del caso.