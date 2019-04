Casa in fiamme nella notte: lungo intervento dei Vigili del fuoco per domare l'incendio

Fiamme nella notte tra lunedì e martedì a Classe, a poco più di 200 metri dal nuovo museo Classis. A prendere fuoco è stato il sottotetto di un'abitazione al civico 37 di via Classense. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 e sul posto si sono precipitate due squadre dei Vigili del fuoco con botte e autoscala, che hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a spegnere le fiamme, domate completamente solo verso le 4.30. L'incendio ha distrutto la parte superiore dell'abitazione ma non ha interessato le stanze, tuttavia l'enorme quantità d'acqua utilizzata per spegnere le fiamme ha invaso anche le camere. Sul caso indagano i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, al momento sembrerebbe esclusa la pista dolosa. Sul tetto erano presenti anche pannelli fotovoltaici. Non si sono registrati feriti o intossicati.

Foto Massimo Argnani