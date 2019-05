Fumo dall'appartamento: scoppia un incendio nelle case popolari

Oltre ai numerosi interventi in tutta la Provincia dovuti al maltempo abbattutosi nel ravennate, i Vigili del fuoco lunedì mattina sono stati impegnati anche su un incendio. Intorno alle 10, infatti, dalla finestra di un appartamento delle case popolari di via Vicoli, al civico 18, ha iniziato a uscire del fumo nero. Sul posto si sono precipitati i pompieri, che hanno trovato la cucina dell'abitazione in fiamme. In breve tempo i Vigili del fuoco hanno spento l'incendio, abitato da una coppia che in quel momento si trovava fuori casa, dichiarandolo poi inagibile a causa dei danni e del fumo che aveva invaso le stanze. La palazzina non ha riportato danni strutturali. Per cercare di capire che cosa abbia scatenato l'incendio, sul posto anche i Carabinieri di Ravenna.

Foto Massimo Argnani