Enorme incendio in cava: potrebbero volerci giorni per spegnerlo

Sono a lavoro da questa notte i Vigili del fuoco di tutta la provincia, che stanno cercando di spegnere un grosso incendio che si è sviluppato nella cava Zannoni a Marzeno, nel faentino. Nella notte infatti, intorno alle cinque, alcuni passanti hanno notato fiamme e fumo provenire dalla cava, che si trova in una zona vicino alla strada che da Faenza va verso Modigliana. Immediatamente è partito l'allarme con chiamate al 115 e al 112, sul posto si sono precipitati i Carabinieri del radiomobile e della compagnia di Borgo Durbecco, insieme alle squadre di pompieri di Faenza.

La cava è adibita a deposito di materiale boschivo da parte di un'azienda che si occupa della manutenzione dei boschi, dove vengono depositate le ramaglie di scarto. L'incendio si è velocemente propagato, anche a causa della grossa quantità di legno secco e del vento che sta alimentando le lingue di fuoco: secondo i pompieri potrebbero volerci giorni per riuscire a spegnerlo. Per cercare di spegnere le fiamme sono giunti i Vigili del fuoco da Faenza, Ravenna e Lugo con vari mezzi, oltre ai volontari di Casola Valsenio e alcuni mezzi in supporto da Forlì e la botte da Bologna; si sta valutando se fare intervenire anche l'elicottero.

I primi controlli hanno escluso il pericolo di tossicità, trattandosi esclusivamente di materiale legnoso, così come sarebbe stato escluso il pericolo che possa intaccare le abitazioni circostanti. La causa, secondo i primi rilievi, sarebbe da ricercare nelle alte temperature di questi giorni, che potrebbero aver provocato un'autocombustione del legname; esclusa attualmente, invece, la causa dolosa. Maggiori approfondimenti verranno effettuati quando la situazione tornerà alla normalità.

