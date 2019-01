Scoppia un incendio alle Ghiarine: le fiamme distruggono il centro sportivo

Un incendio scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì ha distrutto il centro federale di pesca sportiva Fipsas "Le Ghiarine", inaugurato nel 2012 a poca distanza da Mirabilandia. Le fiamme sarebbero divampate intorno alle 4, forse a causa di un corto circuito. L'incendio è partito dal salone al piano terra, dove il fuoco ha completamente bruciato arredi e interni, propagandosi poi negli uffici adiacenti annerendo le pareti e intaccando anche una parte del corridoio che porta in cucina, fermandosi alla porta tagliafuoco. Anche il piano superiore del locale è stato invaso da fumo e fuliggine.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il custode, che dorme nell'edificio per evitare atti vandalici e che ha subito chiamato i Vigili del fuoco, giunti sul posto con partenza e botte. I pompieri hanno operato per circa 4 ore per spegnere le fiamme e bonificare la zona. Sul posto anche i Carabinieri e il personale del 118, che ha trasportato il custode all'ospedale di Ravenna visto che, nel tentativo di spegnere l'incendio, ha respirato del fumo. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. E' in corso la stima dei danni, molto ingenti. Un altro incendio è divampato in mattinata in un palazzo della città, immediatamente evacuato.

