Atto vandalico "sacrilego", appiccano fuoco in una Chiesa. Il sindaco: "Gesto deprecabile"

Un atto vandalico che ha fatto indignare i fedeli di Malva Nord. Martedì pomeriggio alcuni ignoti si sono introdotti nella Chiesa della Madonna della Neve, a Cervia, poco dopo l'uscita di don Christian alle 18.30. Quando il parroco ha fatto ritorno in Chiesa, alle 19, ha trovato scoperto che qualcuno aveva dato fuoco all'espositore di volantini posto di fronte a una colonna. L'incendio, fortunatamente, si era già spento da solo, mentre l'espositore si è parzialmente sciolto crollando a terra ed è stata annerita anche la colonna retrostante. Il prete ha subito chiamato i Carabinieri di Cervia, intervenuti col nucleo radiomobile, che hanno raccolto informazioni e dato il via alle indagini. Tra le ipotesi più probabili secondo gli inquirenti, che non escludono nessuna pista, quella di una "ragazzata", dal momento che don Christian non avrebbe mai ricevuto minacce o segnalazioni di alcun genere.

"L’amministrazione comunale di Cervia e i Consigli di zona esprimono a don Christian Cerasa e all’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia tutta la vicinanza e solidarietà per l’incendio doloso avvenuto dentro la chiesa della Malva - commenta il sindaco Luca Coffari - Questo ennesimo atto vandalico e criminale in un luogo di culto è un gesto vile e deprecabile che l’intera città condanna con forza. Ringraziamo l’arma dei Carabinieri che è prontamente intervenuta e confidiamo nell'operato delle Forze dell'ordine affinchè facciano luce il prima possibile su quanto avvenuto e individuino i colpevoli".