Dallo stabilimento balneare esce del fumo: scoppia un incendio nella notte

Fumo nella notte sul lungomare di Milano Marittima. Attorno alle tre, un vigilantes che si aggirava per la spiaggia controllando le strutture ha notato che dalla cucina del Mima Beach di viale Spalato stava uscendo del fumo. L'uomo ha subito allertato i Vigili del Fuoco, che sono arrivati sul posto con la partenza da Cervia insieme ai Carabinieri del radiomobile di Cervia-Milano Marittima e, in via precauzionale, anche un'ambulanza del 118. Entrati nello stabilimento balneare invaso dal fumo, i pompieri hanno scoperto che l'incendio era partito da un corto circuito del frigorifero: i vigili del fuoco hanno così iniziato a domare le fiamme e, infine, ad areare il locale. Le operazioni sono durante circa tre ore, fino alle sei del mattino. Il Mima Beach nella giornata di martedì offrirà regolarmente il servizio in spiaggia ai clienti, tuttavia non saranno attivi i servizi di bar e cucina; i dipendenti stanno lavorando per cercare di tornare pienamente operativi il prima possibile.