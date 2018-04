Incendio alla Dister Energia di Faenza: i vigili del fuoco domano le fiamme

La colonna di fumo era visibile da chilometri ma per fortuna l’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco. Incendio nella prima mattina di sabato alla Dister Energia, un’azienda di via Granarolo a Faenza che produce energia dalle biomasse. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, le fiamme si sono alzate all’interno di una torre di raffreddamento. Sul posto si sono precipitati i vigili del Fuoco di Ravenna e Faenza con diverse squadre e autobotti, che sono riusciti in circa un’ora a domare le lingue di fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuto il commissariato di polizia: a quanto sembra l'incendio sarebbe partito da alcuni lavori di manutenzione sulla turbina.