Incendio divora un deposito pieno di balle di paglia: ingenti danni

Un rovinoso incendio ha distrutto un deposito con numerose balle di paglia nella campagna ravennate. Il rogo è scoppiato intorno alle 19 a Sant'Antonio, frazione di Ravenna, in via del Metano. L'incendio, sostenuto dal vento, si è esteso velocemente a tutto il materiale stoccato sotto la tettoia, causando un fumo nero alto in cielo e visibile da diversi chilometri. Sul posto si sono portate diverse squadre dei vigili del fuoco, per scongiurare che l'incendio si estenda ad una vicina abitazione, all'interno di un'azienda agricola.

Foto Massimo Argnani