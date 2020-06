Densa colonna di fumo in cielo: incendio alla Fabbrica Vecchia

Ha destato tanta preoccupazione la densa colonna di fumo che domenica sera si è alzata nel cielo di Marina di Ravenna. Intorno alle 20.40, infatti, si è sviluppato un incendio all'interno della Fabbrica Vecchia in zona via del Marchesato. Alcune persone, che si sono accorte del fumo alzarsi dalla struttura, hanno lanciato l'allarme allertando i Vigili del fuoco, che si sono precipitati sul posto con squadra, autoscala, botte e camion di supporto.

A prendere fuoco è stata la parte interna del complesso, già inagibile da tempo. Le operazioni di spegnimento delle fiamme e di bonifica sono durate circa 4 ore. Sono partiti gli accertamenti tecnici per cercare di risalire alle cause dell'incendio, non si esclude che alcune persone possano essersi intrufolate all'interno alla struttura. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di legge.