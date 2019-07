Bruciano 1200 balle di fieno, situazione sotto controllo: "Non ci sono rischi per la salute"

Prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco in via Metano 8, nei pressi dell’abitato di Sant’Antonio, dove dal tardo pomeriggio di martedì stanno bruciando 1.200 balle di fieno. Non è stata rilevata la presenza di amianto o di altre sostanze inquinanti pericolose e pertanto non si ravvisano rischi per la salute e l’incolumità dei cittadini.

La zona è presidiata dal personale del 115 del comando provinciale di Ravenna e dai tecnici di Arpae, in costante collegamento con i tecnici dell’Ausl locale e del Comune.

"La combustione potrebbe protrarsi per altre 24/48 ore - fa sapere l'amministrazione comunale -. Nel caso di variazioni del vento, che potrebbero provocare lo spostamento del fumo verso le abitazioni, si invita a tenere chiuse le finestre".

Fotoservizio di Massimo Argnani