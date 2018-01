L'incendio divampa all'improvviso: bruciano due furgoni in un parcheggio

Fiamme nella nottata tra sabato e domenica in un parcheggio di via Zampeschi, dove sono rimasti danneggiati due furgoni. Secondo i primi accertamenti svolti dai tecnici dei Vigili del Fuoco, affiancati dai Carabinieri, le cause sarebbero di natura accidentale. L'allarme è scattato intorno alle 5. Subito si è attivata una squadra del comando provinciale del 115, che ha spento rapidamente le lingue di fuoco, evitando l'estensione ad una vicina cabina elettrica. Spento il rogo, si è cominciato ad indagare sulle cause. Gli inquirenti propendono ad escludere il dolo.