Attimi di paura: scoppia un incendio nel garage con dentro un'auto a gpl

Attimi di paura lunedì sera tra Alfonsine e Villa Prati. Attorno alle 19 è scoppiato un incendio nella tavernetta di un'abitazione, adibita a cucina, in via Canale sinistra. Le fiamme si sono propagate velocemente fino a raggiungere un garage, all'interno del quale si trovava un'auto alimentata a gpl. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con diverse squadre, la partenza da Ravenna e Lugo, l'autobotte e la scala, che hanno iniziato a domare le fiamme. Purtroppo non è stato possibile evitare gravi danni ai locali incendiati. Sul posto anche la Polizia locale della Bassa Romagna.