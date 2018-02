La canna fumaria prende fuoco e scoppia un incendio: garage in fiamme

Venerdì mattina, intorno alle 8, i Vigili del fuoco sono intervenuti in un'abitazione a Cervia, in zona acquedotto, dove all'interno di un garage ha preso fuoco una canna fumaria. Le fiamme si sono poi allargate attorno al garage. Sul posto si sono precipitati i pompieri di Cervia con una squadra, la botte e un mezzo di supporto bombole da Ravenna. I rilievi sono in mano ai Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima. L'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e verificato i danni anche nell'abitazione, è durato circa tre ore.