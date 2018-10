Scoppia un incendio, anziana bloccata in casa: i pompieri la salvano insieme a un cane e un gatto

Paura a Godo di Russi nel tardo pomeriggio di lunedì. Poco prima delle 17, in un garage al piano terra di una palazzina di via Piave, è scoppiato un incendio. Il fumo in breve tempo ha invaso la tromba delle scale e gli appartamenti soprastanti, dove al primo piano era presente una 92enne. A dare l'allarme, chiamando il 115, sono stati i vicini, che hanno visto la donna alla finestra del suo appartamento nel quale era rimasta bloccata, non potendo scendere attraverso le scale invase dal fumo. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con una squadra da Ravenna e una da Lugo, l'autoscala, l'autobotte, la botte e il mezzo "Nbc", che in breve tempo hanno scongiurato il pericolo che le fiamme si estendessero a tutti gli appartamenti.

I pompieri sono entrati nell'abitazione al primo piano e hanno tratto in salvo la donna affidandola poi alle cure dei sanitari, giunti sul posto con un'ambulanza, che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna; tuttavia nonostante l'età e il fumo inalato le condizioni dell'anziana non desterebbero particolari preoccupazioni. I Vigili del fuoco hanno poi portato in salvo anche un cane, che si trovava in un appartamento deserto al secondo piano, e un gatto presente in un altra abitazione. Danni ingenti al garage, le cause sono al vaglio dei tecnici del Vigili del fuoco e dei Carabinieri del nucleo radiomobile.