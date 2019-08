Incendio a Faenza, il presidente di Lotras: "Non vanificheremo anni di investimenti"

"Ringrazio i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e quanti hanno duramente lavorato nei giorni scorsi per lo spengimento dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area interessata". E’ quanto ha dichiarato Armando de Girolamo, Presidente di Lotras System, all’indomani dell’incendio che ha completamente distrutto lo stabilimento di Faenza.

“Le mie sentite espressioni di gratitudine sono anche rivolte ai rappresentanti nazionali regionali e locali delle Istituzioni e delle Organizzazioni di categoria dei diversi settori che con visite e messaggi ci hanno partecipato la loro solidarietà, come pure a cittadini, clienti e fornitori i quali, pur nell’evidente disagio determinato dall’accaduto, non ci hanno fatto mancare comprensione e vicinanza. Un pensiero particolare sento inoltre di rivolgere a dipendenti e collaboratori di Lotras System che si sono immediatamente prodigati per assicurare, attraverso altre nostre strutture, la continuità dell’attività, con l’obiettivo a breve del ripristino nella sua interezza. Questo perché non intendiamo vanificare anni di dedizione e investimenti, finalizzati alla realizzazione di una realtà economica di riferimento per la comunità faentina e delle realtà limitrofe, alle quali – conclude de Girolamo – ribadiamo la volontà di Lotras System di proseguire nell’impegno, nell’interesse del territorio e delle centinaia di famiglie interessate dall’attività aziendale”.

Sono attesi per martedì i risultati relativi alla ricerca di diossine/furani, idrocarburi policiclici aromatici (ipa) e metalli nell'aria condotta da Arpae a seguito dell'incendio di via Deruta.

