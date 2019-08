Incendio a Faenza, slittano i risultati sulla qualità dell'aria: "Analisi complesse"

Erano attesi per lunedì, ma vista la complessità delle analisi da eseguire - e considerata la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dell'Ausl - i risultati relativi alla ricerca di diossine/furani, idrocarburi policiclici aromatici (ipa) e metalli nell'aria condotta da Arpae a seguito dell'incendio di venerdì 9 agosto in via Deruta a Faenza, nel magazzino Lotras, verranno resi noti entro la giornata di martedì. Per il momento restano valide le precauzioni consigliate nei giorni scorsi, in modo particolare il lavaggio accurato dei prodotti ortofrutticoli raccolti sul territorio. Dall'incontro di domenica del coordinamento è emerso che per spegnere completamente l'incendio ci vorranno ancora 6-8 giorni.