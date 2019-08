Incendio Lotras, in calo la concentrazione di diossine/furani nell'aria

Il nuovo aggiornamento dei campionamenti dell'aria, in seguito all'incendio che si è sviluppato nel magazzino della Lotras di Faenza, indicano che la concentrazione di diossine/furani tra il 12 e il 13 agosto è risultata di 0.348 pg WHO-TE/m3 (contributo del congenere più tossico TCDD = 1.5%) in calo rispetto ai dati precedenti. In calo anche la concentrazione di Benzo(a)Pirene per lo stesso periodo, che è risultata di 0.018 ng/m3. La concentrazione di diossine/furani determinata sul campionamento effettuato dal giorno 13 agosto ore 9:40 al 14 agosto ore 9:40 è risultata di 0.046 pg WHO-TE/m3 (contributo del congenere più tossico TCDD = assente) ancora in calo rispetto ai dati precedenti. Valore nella norma per un centro urbano. La concentrazione di Benzo(a)Pirene per lo stesso periodo è risultata di 0.017 ng/m3.

A seguito dell’incendio che ha interessato il territorio faentino, sono giunte segnalazioni anche dal forlivese. Arpae si è dunque immediatamente attivata eseguendo prima alcuni sopralluoghi e misurazioni in campo di Composti Organici Volatili (COV) tramite strumentazione portatile PID nella zona di Castrocaro (FC), a seguito di segnalazione di alcuni cittadini, che non hanno evidenziato anomalie particolari. Nella successiva giornata di sabato 10 agosto, a seguito dell’aggiornamento sullo stato dell’incendio che continuava a perdurare, si è ritenuto di procedere con l’installazione di un campionatore di particolato ad alto volume presso via Carpegna 4, in zona Cava a Forlì, al fine di verificare la presenza sulle polveri raccolte di diossine/furani, Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e metalli. Inoltre sono stati eseguiti sopralluoghi nella zona che va da Villafranca a Villanova, Villagrappa fino a Castrocaro ed effettuato misurazioni con strumentazione portatile PID per l´analisi dei COV e Dust Track per la verifica delle Polveri Sottili PM10: non sono state rilevate anomalie particolari eccetto un lievissimo incremento dei dati a Castrocaro. Il campionamento in continuo sulle 24 ore è stato protratto anche per le giornate di domenica 11, lunedì 12 e martedì 13. Il 12 agosto, a seguito delle ulteriori segnalazioni giunte, sono stati eseguite verifiche, tramite strumento portatile PID per la misurazione delle concentrazioni di Composti Organici Volatili, nella zona Cava, lungo la circonvallazione e lungo la via Lughese, fino al confine del territorio faentino. Lo strumento non ha rilevato anomalie particolari.