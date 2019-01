Scoppia un incendio nel magazzino di pellet al Porto: lungo lavoro per i Vigili del fuoco

Ha tenuto impegnati per diverse ore i Vigili del fuoco di Ravenna l'incendio che giovedì sera, poco prima delle 20.30, è divampato all'interno dei Magazzini Lloyd, nell'area industriale del Porto. A prendere fuoco è stata la parte esterna dell'impianto che alimenta una delle due linee di insacco del pellet in legno, in particolare un filtro d'aspirazione. Le fiamme sono rimaste circoscritte al solo macchinario, senza intaccare fortunatamente il pellet.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con partenza, gru, botte e autocarro speciale con bombole per la bonifica, che hanno spento le fiamme e hanno tenuto bagnato in continuazione il filtro che aveva preso fuoco, fino a raffreddarlo completamente. Le operazioni di bonifica sono terminate intorno alle tre. Ancora ignote le cause dell'incendio, è in corso la stima dei danni.