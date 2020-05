Incendio nella boscaglia, bed e breakfast rischia di finire in fiamme

Pomeriggio agitato per i vigili del fuoco ravennati e cervesi che, poco dopo le 16, sono dovuti intervenire con diverse squadre per un rogo che si era sprigionato in una boscaglia tra i lidi di Savio e Classe. Le fiamme, partite dalla vegetazione, sono divampate fino a lambire un bed e breakfast su viale dei Lombradi ma l'intervento del personale del 115 accorso sul posto con autobotti e campagnole è riuscito a circoscriverle. Per precauzione, è stato fatto alzare anche l'elicottero dei vigili del fuoco ed è stata inviata anche un'ambulanza per una persona rimasta lievemente intossicata. La polizia Municipale di Ravenna e i carabinieri sono intervenuti viale dei Lombradi per accertare la natura del rogo.

Sempre nella giornata di domenica, a caua del vento e della fioritura dei pioppi, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in altri due incendi di boscaglie. Il primo si è verificato a Porto Fuori e, il secondo, nella zona della darsena in via dell'Almagià. Tutti i roghi sono stati tempestivamente circoscritti e spenti. In entrambi i casi, sul posto è intervenuta la polizia Municipale.