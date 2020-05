Marina di Ravenna, una densa nuvola di fumo nero: in fiamme un'imbarcazione

Una densa nuvola di fumo nera. E una serie di richieste d'intervento alla sala operativa del 115, anche perché la colonna di fumo era visibile a parecchi chilometri di distanza, pure da Ravenna. Le fiamme nella tarda mattinata di giovedì, intorno alle 12,30, hanno distrutto un'imbarcazione che si trovava in manutenzione in un cantiere navale a Marina di Ravenna. A prendere fuoco uno yacht che si trovava in acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, i Carabinieri e la Polizia di Stato, alcuni con mezzi terrestri ed altri con mezzi navali. Il rogo alla fine è stato spento da un mezzo navale dei vigili del fuoco, giunto sul posto assieme ad una motovedetta della Capitaneria. Sono in corso le indagini per capire l'origine delle fiamme.

