Si ustiona con la padella d'olio bollente: minore finisce in ospedale

Attimi di paura venerdì pomeriggio a Lugo, in un'abitazione di via Puccini. Intorno alle 14 un ragazzo minorenne, che si trovava in casa insieme ai genitori, nel tentativo di rimuovere una padella di olio dal fornello che aveva preso fuoco è stato colpito dalle fiamme sviluppatesi e ha riportato ustione di media gravità agli arti superiori. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato il giovane in ambulanza all'ospedale di Lugo per le cure del caso. Immediatamente sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lugo con squadra e botte, che hanno lavorato per circa tre quarti d'ora per mettere in sicurezza la zona.