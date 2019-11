Scoppia un incendio in un edificio sulla San Vitale: strada chiusa al traffico

A causa di incendio all'interno dell'edificio sede del Panificio Tindara, a Sant’Agata sul Santerno, venerdì pomeriggio sulla via San Vitale la circolazione dei veicoli è stata interrotta e dirottata su strade locali. La zona nei pressi dell'incendio è stata isolata e, su ordine dei Vigili del fuoco, l'istituto scolastico Pascoli è stato precauzionalmente evacuato per permettere il corretto svolgimento delle operazioni. Nella giornata di sabato 9 novembre, le scuole saranno aperte regolarmente. Sul posto i pompieri, al lavoro per spegnere le fiamme, e la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna che ha gestito il traffico. Possibili rallentamenti e code.