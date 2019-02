Improvviso incendio nella notte, danneggiato uno stabilimento balneare di Pinarella

Un grave incendio ha coinvolto il bagno Settebello di Pinarella di Cervia. Le lingue di fuoco, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, hanno interessato nella notte tra venerdì e sabato lo stabilimento, causando notevoli danni alle attrezzature, all'impiantistica e agli arredi. Sul posto i pompieri di Cervia con una squadra e l'autobotte. L'intervento di spegnimento è durato circa 3 ore. A quanto sembra sarebbero stati dei ragazzini ad appiccare fuoco ad un gazebo e sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Il consiglio delle forze dell'ordine è quello di presentarsi presso il comando di Cervia-Milano Marittima.

Solidarietà all'imprenditore Battistini e ai lavoratori è stata espressa dalla Cooperativa Bagnini di Cervia: "E' partito subito il protocollo di tutela previsto dalla Cooperativa che in questi casi scatta immediatamente per sostenere sia economicamente che burocraticamente gli associati. Il Presidente Fabio Ceccaroni insieme ad alcuni consiglieri si sono recati stamattina sul posto dove sia i pompieri che le forze dell’ordine erano già presenti. La Cooperativa ringrazia le pattuglie che sono intervenute in modo tempestivo tanto da evitare l’aggravarsi dell’incendio e di possibili ulteriori tragiche conseguenze".