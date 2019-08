I passanti vedono del fumo uscire dal ristorante: dentro era scoppiato un incendio

Fiamme dal ristorante. Sabato mattina, attorno alle 7.30 a Conventello, alcuni passanti si sono accorti che dall'ingresso del ristorante pizzeria 'Cz' di via Basilica usciva del fumo. Subito hanno dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con squadra e botte, che hanno sfondato la porta d'ingresso e sono entrati nella struttura. Una volta dentro, si sono accorti che la zona dove erano posti alcuni frigobar era in fiamme. Il veloce intervento ha spento l'incendio, ma non è riuscito a evitare danni importanti alla zona del bar.

Le cause sono ancora al vaglio dei Carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo, che insieme ai tecnici dei Vigili del fuoco stanno eseguendo i rilievi. Dalle prime informazioni parrebbe essersi trattato di un corto circuito, mentre sarebbe esclusa la pista dolosa. Il locale era chiuso per ferie dal 30 luglio, con l'intenzione di aprire il 29 agosto prossimo.

Foto Massimo Argnani