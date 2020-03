Scoppia un incendio in una palazzina: due bambini in ospedale

Si sono accorti di quanto stava succedendo quando è saltata la corrente elettrica. Lunedì mattina, intorno alle 7.15, è scoppiato un incendio in una palazzina di due piani di via Cassani a Cotignola, al civico 18. A prendere fuoco è stato il quadro elettrico situato nel sottoscala. Una delle famiglie, accorgendosi che era saltata la corrente, ha poi scoperto le fiamme e ha immediatamente lanciato l'allarme, avvisando le altre tre famiglie e chiamando i Vigili del fuoco.

Sul posto si sono precipitati i pompieri di Lugo, che in breve hanno spento le fiamme e hanno evacuato l'intera palazzina. Una famiglia di due genitori e due bambini, residente al secondo piano, ha respirato del fumo: per questo i due bimbi, insieme a uno dei genitori e a una signora residente in un altro appartamento, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna per gli accertamenti e le cure del caso dal personale del 118, giunto sul posto due ambulanze e auto medica. Le altre famiglie sono in breve rientrate nelle loro abitazioni. Sul posto i Carabinieri per cercare di far luce sul caso, insieme a un tecnico di Enel.

Foto Massimo Argnani