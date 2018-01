Scoppia un incendio nel bar: le fiamme distruggono il locale

Un incendio che non ha lasciato scampo al locale, andato completamente distrutto dalla violenza delle fiamme. Venerdì pomeriggio, intorno alle 13, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un wine bar di via Farini a Russi, dove durante l'orario di chiusura è scoppiato un incendio. Sul posto si sono precipitate una squadra e la botte, ma nonostante il rapido intervento gli interni del locale sono stati completamente distrutti dal fuoco. Le cause che avrebbero fatto scoppiare l'incendio sono al vaglio dei tecnici. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di legge, i lavori di bonifica del locale e della zona sono proseguiti anche nel pomeriggio.