Inceneritore di via Baiona: i dubbi di ambientalisti e Ravenna in Comune

Non si fidano Legambiente e Ravenna in Comune del progetto di ristrutturazione dell'inceneritore F3 di via Baiona a Ravenna, di proprietà di HerAmbiente, giudicato infatti come un"tentativo per incrementare la capacità di conferimento di rifiuti speciali". Infatti il miglioramento dell'impianto da un lato comporterà un ulteriore abbattimento delle polveri tramite sistema catalitico, dall'altro consentirà di incrementare la portata dalle attuali 5,2 tonnellate all'ora a 6,5, da 40.000 tonnellate all'anno a 50.000, "senza però avere incrementi relativamente al carico termico nominale".

Così l'associazione ambientalista e il gruppo consiliare, guidato da Massimo Manzoli, presentano una serie di osservazioni per aprire il dibattito. A questo punto, è fondamentale chiedere se gli effettivi miglioramenti nell’abbattimento degli inquinanti saranno "proporzionalmente adeguati alla nuova portata del forno". Inoltre rimane l'interrogativo "relativo all'origine dei nuovi rifiuti speciali e non è chiaro se l'intervento sia effettivamente motivato da una questione tecnica oppure normativa".

"Una questione, quella dell’F3, su cui si sta discutendo poco – commentano Legambiente e Ravenna in Comune - Quanti cittadini conoscono gli impianti che sono sul loro territorio e i possibili impatti per la loro salute? Questo potrebbe essere il pretesto per aprire un dibattito". Non solo rifiuti speciali: con lo scadere del bando, a breve si saprà chi si occuperà della raccolta dei rifiuti urbani sul territorio di Ravenna e Cesena.