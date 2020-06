MotoGp, Andrea Dovizioso si infortuna durante la gara di cross a Faenza

Un rischio calcolato. Ma è accaduto quel che non doveva succedere. Andrea Dovizioso si è infortunato durante la prova di motocross del Campionato regionale Emilia Romagna sul circuito di Monte Coralli, a Faenza. Secondo quanto accaduto, Dovizioso è atterrato male infortunandosi alla spalla sinistra. Quindi si è recato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per gli accertamenti del caso. Il forlivese della Ducati ha riportato un forte trauma alla spalla sinistra con frattura composta della clavicola sternale, che ha richiesto un intervento chirurgico. Sarà operato a Modena dal professore Giuseppe Porcellini.

Dovizioso aveva scelto la gara come allentamento in vista della ripresa del Mondiale di MotoGp 2020 in programma il 19 luglio sul tracciato di Jerez de la Frontera. Prima di recarsi al nosocomio "Morgagni-Pierantoni" il tre volte vicecampione del mondo è stato collocato in una piccola piscina rifrigerante e assistito da una equipe tra sanitari e staff, tra cui il preparatore Fabrizio Borra.