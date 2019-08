Scout di 15 anni travolti da un albero durante la tempesta: due feriti soccorsi dall'elicottero

Due scout di 15 anni, di Ravenna, feriti, di cui uno in modo più grave: è questo il bilancio dell'incidente che si è verificato durante l'ondata di maltempo che ha colpito la Romagna nel pomeriggio di venerdì. Quando il cielo si è fatto cupo e minaccioso, intorno alle 18, i due giovani erano in fase di rientro nella casa parrocchiale di San Valentino, un luogo remoto che si trova tra Modigliana e Tredozio, in un'area piuttosto difficile da raggiungere sul crinale verso Rocca San Casciano. Erano in una squadriglia scout della parrocchia di San Biagio di Ravenna. I due si sono fermati temporaneamente sotto un albero per indossare gli impermeabili e scrutare l'evoluzione del cielo, quando il forte vento ha fatto improvvisamente crollare al suolo un grosso albero secco. Il tronco ha centrato uno dei due ragazzini e bloccato anche l'altro.

Il ragazzo nell'incidente è rimasto intrappolato per diverso tempo, fino a quando i soccorritori sono riusciti a tirarlo fuori. Sul posto si sono portate due ambulanze, l'auto medicalizzata e appena il meteo lo ha consentito anche l'elicottero del 118. Una squadra dei vigili del fuoco ha operato per togliere il peso dell'albero da addosso al ragazzo, che è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. E' stato quasi sempre cosciente e vigile. Ferite anche per il compagno. Di fronte all'incidente si è mobilitata anche la catena di comando scout, per prestare assistenza agli infortunati e avvisare i genitori.