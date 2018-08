Drammatico incidente a Bologna: agenti della Municipale in supporto da tutta la Regione

Fin dal pomeriggio di lunedì il sindaco Michele de Pascale, in veste di presidente Anci (associazione nazionale Comuni) Emilia Romagna, ha espresso la disponibilità dei Comuni ad affiancare la Regione e Bologna nelle azioni straordinarie necessarie dopo il drammatico incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna.

"L'incidente è stato seguito da una risposta adeguata nel momento della massima emergenza - scrive il primo cittadino ravennate in una lettera inviata a sindaci e presidenti delle Unioni dei Comuni della Regione - Per questi interventi animati da professionalità, abnegazione e veri e propri atti di eroismo l’Anci Emilia-Romagna ringrazia tutti: i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale, il personale del Servizio Sanitario e tutti coloro che in vario modo hanno operato nelle ore dell’emergenza più drammatica. Ma l’impegno per attenuare gli effetti negativi di questo spaventoso incidente naturalmente non termina qui. Sono certo che i Comuni della nostra Regione saranno all’altezza della propria tradizione solidaristica, come è stato in tutte le emergenze di Protezione Civile. In queste ore il sindaco di Bologna Virginio Merola, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore regionale Paola Gazzolo mi hanno rappresentato come prima necessità quella di inviare uomini e donne della Polizia Municipale a supporto del lavoro di regolazione della mobilità della Municipale di Bologna, con il coordinamento di Anci Emilia Romagna, Regione e Comune di Bologna. Nelle prossime ore invieremo alla vostra attenzione le indicazioni operative. Sono certo che ognuno farà il possibile, compatibilmente con l’esigenza di non sguarnire i propri territori, per dare una mano alla nostra Bologna, colpita così duramente dallo spaventoso incidente di lunedì".