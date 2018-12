Colpito dalle fiamme nel suo garage: ustionato trasportato al Bufalini di Cesena

Martedì mattina, intorno alle 10.30, un uomo di 45 anni che si trovava all'interno del suo garage in un'abitazione di via dei Lombardi, a Savio, è stato colpito da una improvvisa fiammata, forse dovuta a una fuga di gas, che lo ha avvolto procurandogli ustioni di secondo grado a volto, testa e braccia. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con la partenza di Cervia, tuttavia le fiamme si erano già spente. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con un'ambulanza ed elicottero, ed è stato trasportato con codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.