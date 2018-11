Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da una gru

Un drammatico incidente sul lavoro che è costato la vita a un operaio del ravennate. E' quanto accaduto mercoledì mattina in un'azienda di Bosco Mesola, nel ferrarese, dove Carlo Panzavolta, 68enne di Fusignano, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal braccio di una gru mentre lavorava all'interno di un container. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i Carabinieri di Mesola e la Medicina del lavoro per i rilievi di legge e per cercare di fare luce su quanto accaduto.