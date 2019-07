Cade nella parte bassa della piscina e batte la testa: paura per un 12enne al parco di divertimento

Attimi di paura nel primo pomeriggio di mercoledì a Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia. Un dodicenne, originario della provincia di Roma, è rimasto ferito dopo esser caduto in una piscina mentre stava giocando. Subito il ragazzino è stato soccorso dal personale addetto al salvataggio e contemporaneamente è stato allertato il 118. Sul posto i sanitari hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica. Nell'incidente, avvenuto per cause accidentali, il minorenne ha battuto il capo e la schiena. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena per le cure del caso. Per i rilievi di legge hanno operato i Carabinieri.