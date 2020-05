Incidente in pista tra moto da cross: due feriti

Paura per un incidente in pista avvenuto nel pomeriggio di domenica. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.15 nella pista da cross “Tre ponti” che si trova lungo via Sant'Alberto alle porte di Ravenna. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, due motociclisti si sono toccati nell'affrontare un salto del circuito da cross. Uno dei due, un giovane di 19 anni, è rovinato malamente a terra, procurandosi fratture e un trauma cranico. Più lievi le ferite per l'altro sportivo, un uomo di 46 anni, che è rimasto in sella al mezzo e ha raggiunto i box. Per prestare soccorso ai due feriti si è levato in volo l'elicottero del 118, mentre via terra sono sopraggiunte anche due ambulanze. Dopo le prime cure sul posto i feriti sono stati portati all'ospedale con un codice di media gravità.

