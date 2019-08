Incidente in Sardegna per una famiglia di turisti ravennati: grave un bambino

Sono stazionarie ma in miglioramento le condizioni del bambino di cinque anni ricoverato da martedì mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari: la prognosi rimane riservata. Il piccolo è rimasto coinvolto in un incidente stradale insieme al padre, alla madre e alla sorellina di tre anni.

La Citroen C3 su cui viaggiava la famiglia di turisti provenienti da Ravenna, in seguito a una mancata precedenza, si è scontrata con un Range Rover lungo la ex statale 131 Sassari-Porto Torres. L'auto dei romagnoli si è capottata e nell'impatto è stato il bimbo di 5 anni ad avere la peggio. Trasferito all'ospedale in ambulanza, i medici gli hanno diagnosticato un grave trauma cranico. Solo lievi traumi, invece, per il resto della famiglia.