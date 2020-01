Tragedia sulle strade: 17enne precipita nel canale e perde la vita

Tragico incidente martedì pomeriggio a Milano Marittima. Il dramma si è consumato intorno alle 16, quando un 17enne che stava guidando una minicar (auto che possono essere condotte anche da chi non ha ancora compiuto la maggiore età) andando verso Milano Marittima, nell'imboccare via Nullo Baldini ha perso il controllo del veicolo sbandando prima a sinistra, poi a destra precipitando nel canale e rovesciandosi.

Un'auto di passaggio, accortasi di quanto successo, ha subito lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, la Polizia locale di Cervia e i mezzi di soccorso del 118, ma purtroppo non si è potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sono intervenuti anche i sommozzatori da Bologna, che hanno ispezionato la zona per accertarsi che non ci fossero altri corpi in acqua. La vittima è un ragazzo residente nella zona tra Castiglione e Savio, Lorenzo Forte.