Incidente nel pomeriggio, giovane perde il controllo della moto e si schianta contro un furgone

Grave incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì a Russi. Un motociclista di 30 anni stava procedendo sulla via Faentina con direzione di marcia Faenza-Ravenna quando, per cause ancora in corso di verifica da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della potente moto su cui era in sella, una Kawasaki, cadendo rovinosamente a terra e andando a impattare contro un furgone Renault che procedeva nella direzione di marcia opposta. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18, su via Faentina all'altezza dell'incrocio con via della Repubblica.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo, ma vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l'intervento dell'elimedica che ha trasportato con il codice di massima gravità il giovane all'ospedale Bufalini di Cesena. Illeso il conducente del furgone. Sul posto per i rilievi di rito gli agenti della Polizia Municipale. La strada è rimasta per diverso tempo chiusa al traffico veicolare (FOTO DI MASSIMO ARGNANI)