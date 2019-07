Ancora sangue sulla Cervese: sciagura in serata, muore un ragazzo di 28 anni

E’ un ragazzo di 28 anni di Forlì l’ennesima vittima delle strade della Romagna. Il giovane stava viaggiando a bordo della propria moto di grossa cilindrata, una Harley. con la propria fidanzata sulla “Cervese” quando, all’altezza dell’incrocio semaforico a Castiglione, si è scontrato per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine con un’ambulanza della Croce GialloBlu che, provenendo da Cervia, stava svoltando a sinistra su via Salara verso Pisignano. L’impatto è stato fatale e il giovane è deceduto sul colpo. Ferite gravi anche per la fidanzata 27enne mentre non destano preoccupazione le condizioni degli occupanti del mezzo di soccorso.

i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto con diverse ambulanze e due auto con il medico a bordo ma per il giovane non c’e stato nulla da fare. La ragazza è stata trasportata al Bufalini di Cesena. Rilievi affidati alla Municipale. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO (foto di Massimo Argnani)