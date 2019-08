Tra pochi giorni avrebbe compiuto 20 anni: muore mentre va al lavoro

Mercoledì avrebbe compiuto 20 anni. E' Ledio Cerriku l'ennesima vittima di un'estate tragica sulle strade della Romagna. Residente a Villamarina, stava andando a lavorare all'osteria del Mare di Cervia, dove faceva l'aiuto cuoco, dopo gli studi all'istituto alberghiero. Il dramma si è consumato lunedì mattina a Valverde di Cesenatico, tra viale Raffaello Sanzio e via Donato Bramante. Il 19enne stava percorrendo con il suo Piaggio Liberty 50 via Bramante in direzione Cesenatico, quando nella direzione opposta è sopraggiunto un furgone Fiat Ducato guidato da un 37enne residente nelle colline cesenati, che ha svoltato a sinistra, proprio all'altezza dell'incrocio, centrando in pieno lo scooterista.

L'impatto è stato tremendo, e il ragazzo che indossava regolarmente il casco, è morto praticamente sul colpo. Lo scooter è rimasto incastrato sotto la ruota sinistra del furgone, con il giovane che è invece ruzzolato violentemente sull'asfalto. Il 19enne abitava con il fratello a pochi passi dalla zona dell'incidente, e stava andando a lavorare all'osteria del Mare di Cervia, dove faceva l'aiuto cuoco, dopo gli studi all'istituto alberghiero. Immediato e purtroppo inutile l'intervento con l'ambulanza dei sanitari del 118.

Sul posto anche la Polizia locale e i Carabinieri di Cesenatico, oltre ai Vigili del Fuoco. Il 37enne alla guida del Fiat Ducato è risultato negativo all'alcol test e non è risultato essere al cellulare al momento dell'incidente. La sua posizione è comunque al vaglio per un'eventuale indagine per omicidio stradale. Il cadavere del 19enne si trova all'obitorio di Cesena in attesa delle determinazioni della Procura.