Ubriaca fradicia urta con l'auto una famiglia in bici: denunciata una neopatentata

Dopo aver alzato decisamente il gomito, si è messa al volante colpendo due bici in sella alle quale vi erano i genitori con i figli. E' quanto accaduto sabato, poco dopo le 21, a Milano Marittima, all'altezza dell'hotel derby Exclusive, in corrispondenza della Seconda Traversa. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Municipale di Cervia, che hanno proceduto ai rilievi di legge, l'automobilista, una 21enne di nazionalità marocchina che ha conseguito la patente da circa un anno e quindi da considerarsi neopatentata, ha imboccato la Seconda Traversa in direzione di viale Due Giugno, urtando una famiglia che si trovava in sella a due bici.

L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di numerosi testimoni, che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della Municipale ed i Carabinieri. La 21enne, sottoposta al test dell'etilometro, è risultata positiva con un tasso di alcol oltre cinque volte superiore a 0,50 grammi per litro, con una punta di circa 2.80 grammi per litro. La giovane è stata denunciata per guida in stato d'ebrezza, oltre al ritiro della patente e la decurtazione dalla stessa dei punti dalla patente. Sul posto hanno operato anche i sanitari del 118, ma fortunatamente per i malcapitati nessuna conseguenza fisica.

Sull'incidente è arrivato il commento di un gruppo di imprenditori locali attraverso una nota: "Ci sono ordinanze sul decoro urbano, sulla vendita di alcolici e addirittura sono state affisse in tutte le traverse ma senza alcun controllo. Noi imprenditori siamo stanchi ed amaraggiati. Non si può andare avanti così. Si usa il daspo con multe di 3mila euro in centro, ma nelle traverse lato mare, dove parte la malamovida alcolica, gli imprenditori sono abbandonati".