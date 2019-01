Travolto mentre attraversava sulle strisce: è grave

Anziano in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto nella prima serata di sabato lungo via Canale Molinetto. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale di Ravenna, il malcapitato, un ottantenne, stava attraversando sulle strisce pedonali mei pressi del passaggio a livello, quando è stato investito da una "Fiat Panda". Al volante c'era una donna, che procedeva in direzione periferia-centro. La conducente si è subito fermata. Soccorso dai sanitari del 118, presenti con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, il ferito è stato trasportato all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena col codice di massima gravità. Le sue condizioni sono gravi. Presente anche una pattuglia delle Volanti della questura. La circolazione non ha subìto particolari ripercussioni.

Foto di Massimo Argnani