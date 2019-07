Pauroso incidente, auto si schianta nel cortile di un'abitazione e si ribalta

È di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un brutto incidente stradale verificatosi mercoledì pomeriggio in via Taverna, a Coccolia. Da una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio delle forze dell'ordine, una Jeep Compass con due persone a bordo si è schiantata nel cortile di un'abitazione, finendo ruote all'aria. La vettura proveniva da via Capponi. Nell'impatto è stato divelto il tubo del gas. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'utenza e dell'auto. I due feriti, non gravi, sono stati soccorsi dal 118 con un'ambulanza.

Foto di un lettore, Federico