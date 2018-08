Colpisce uno scooter e si allontana: coppia resta ferita sulla Baiona

Si è allontanato dopo aver colpito e fatto rovinare sull'asfalto una coppia in scooter. È successo domenica sera, intorno alle 21.30, in via Baiona. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata da Polizia Municipale e Carabinieri, che operano in sinergia nelle ricerche del fuggitivo, i malcapitati stavano percorrendo l'arteria con direzione di marcia Ravenna-porto Corsini in sella ad un "Yamaha T-Max". Improvvisamente il mezzo è stato colpito da un veicolo dalle sembianze di un "Fiorino", con i due malcapitati rovinati sull'asfalto. Il responsabile del sinistro anziché fermarsi per proseguire e prestare soccorso ha proseguito nella marcia. A dare l'allarme sono stati alcuni familiari della coppia, che seguivano lo scooter e che stavano rincasando dopo una giornata a Mirabilandia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. I due feriti hanno riportato lesioni di media gravità, venendo trasportati all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. Gli inquirenti hanno recuperato elementi utili per risalire al responsabile. Il fatto è avvenuto a poche centinaia dall'incidente del 13 maggio scorso costato la vita ad un 33enne cinese.