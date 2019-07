Affronta la curva con troppa "allegria", scooterista vola fuori strada

Un mix di distrazione e alta velocità, con tutta probabilità, all'origine di un incidente stradale che ha visto uno scooterista 60enne perdere il controllo del proprio T-Max e volare fuori strada. Il sinistro si è verificato intorno alle 13 a Cervia, all'incrocio tra le vie Cervara e Salara, quando lo scooterista ha affrontato la curva. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Locale, l'uomo ha perso il controllo della Yamaha carambolando a terra. Soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, a causa delle sue condizioni è stato chiesto anche l'intervento dell'elimedica. Stabilizzato, l'uomo è stato poi trasportato al "Bufalini" di Cesena dove non sarebbe comunque in pericolo di vita.