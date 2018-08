Ancora un incidente, schianto auto-moto a Marina di Ravenna: grave un 38enne

Intorno alle 15.30 di sabato pomeriggio, in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, una moto Honda condotta da un 38enne ravennate che procedeva in direzione di Marina, all’altezza dell’ingresso pedonale verso la Duna degli Orsi, si è scontrata contro una Fiat Punto in fase di manovra, con a bordo una coppia.

Nel violento urto tra la moto e l’auto, ad avere la peggio è stato ovviamente il 38enne che ha sbattuto contro la fiancata dell’auto molto violentemente. L’uomo ha riportato diversi traumi, tra cui uno facciale particolarmente grave. I soccorsi del 118 sono giunti con l’elimedica ed un’ambulanza: il motociclista è stato trasportato con codice rosso al Bufalini di Cesena. I due occupanti della Punto sono rimasti illesi. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale. Lievi i disagi al traffico veicolare.