Anziano ciclista coinvolto in un incidente stradale, trasportato al "Bufalini"

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena in elimedica, a causa delle gravi lesioni riportate, un ciclista 70enne rimasto coinvolto in un incidente stradale nella mattinata di sabato. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.30 a Brisighella, sulla via Brisighellese, quando per cause ancora in corso di accertamento l'anziano e una vettura sono venuti a collisione. Il ciclista, scaraventato a terra, è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto con ambulanza e auto medicalizzata. Stabilizzato, viste le ferite riportate, è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Per ricostruire con esattezza l'incidente, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale della Romagna Faentina.