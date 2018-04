Bagnacavallo, investito nei pressi del supermercato: ferito un anziano

E' al vaglio agli agenti dell'Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale della Bassa Romagna la dinamica dell'incidente nel quale è rimasto ferito un anziano di 86 anni. Il fatto è avvenuto poco dopo le 9.30 a Bagnacavallo, in via Fossa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, in bici, stava attraversando in direzione del vicino supermercato in corrispondenza dell'attraversamento pedonale regolato da semaforo quando è stato colpito da una "Renault Clio", condotta da un 29enne, che da via Pieve si stava immettendo in via Fossa. A seguito dell'urto l'anziano è caduto sull'asfalto, riportando lesioni, ma senza perdere conoscenza. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale di Lugo. Nel frattempo la Municipale è al lavoro per chiarire chi dei due non ha rispettato il semaforo.